Сбежавший из России телепродюсер Роднянский боится повторить судьбу Протасевича

Украинский продюсер Александр Роднянский, долгие годы предпочитавший зарабатывать в России, и сбежавший на Запад после начала СВО, в эфире канала «Голос Америки» пожаловался, что опасается повторить судьбу белорусского экстремиста Протасевича, чей самолёт был принудительно посажен во время транзитного рейса через страну, где его объявили в розыск.

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«Надо быть осторожным при поездке в дружественные по отношению к России государства, которые поддерживают с ними особые отношения. Например, сегодня я читал, что Киргизия арестовала кого-то, объявленного в розыск в России, и собиралась отдать России. Я не знаю, что происходит в Казахстане. Это для меня важный вопрос, потому что я собирался снимать в Казахстане один из предстоящих проектов. Я не знаю, что происходит с Китаем и Индией», – поделился опасениями Роднянский.

Он подчеркнул, что даже пролёт над территорией России и дружественных ей стран может быть опасен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что не стоит летать маршрутами, предполагающими полёт над Россией. Потому что может случиться то, что недавно случилось с индийским самолётом в Магадане (экстренная посадка по причине неполадок с двигателем – прим.) который отправлялся в Сан-Франциско. Их посадили, и они там провели несколько дней. И если при посадке самолёта я окажусь на территории РФ, то меня немедленно арестуют. Самолёт с Протасевичем в Беларуси сажали намеренно, там выдвинулся для этого истребитель. Это только Батька может такое проделывать, это мало кому в голову может даже прийти. В России такого пока не было, хотя Россия быстро развивается», – добавил «жидобандеровец».