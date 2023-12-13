Сбежавший из Зе-офиса чиновник: У Запада сволочная позиция. Нас считают дефективными

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Запад сравнивает Украину с детской футбольной командой», которой дали новую форму, но выиграть в ней матч она не смогла и теперь больше не получит обновок.

К такой аналогии в эфире интернет-блока «Альфа и Омега» прибег бывший советник офиса президента Украины офицер ВСУ Алексей Арестович, покинувший страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне больше понравилась статья Washington Post, когда они говорили, что Залужный не послушался западных экспертов. Это выглядит так: «Мы купили футбольную форму для команды дефективных детей, а эта команда дефективных детей не выиграла нам футбольный матч. Теперь эти дети виноваты и новой формы мы им не дадим». Вот такая тональность по отношению к нашим солдатам, которые кровью заплатили за все это, и платят, по отношению к нашему народу, который платит кровью, детскими жизнями, жизнями людей каждый день», – сказал экс-советник ОП.

«Более сволочной позиции, чем та, которая есть у Запада… и это же она не вскрыта еще полностью, мы же идем с опережением, народ будет догонять чуть дольше, еще три месяца ему понадобится понять то, что мы сегодня говорим. А дальше будут новые и новые факты», – заявил Арестович.