Сбежавший из Зе-офиса чиновник: У Запада сволочная позиция. Нас считают дефективными

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 14:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


Запад сравнивает Украину с детской футбольной командой», которой дали новую форму, но выиграть в ней матч она не смогла и теперь больше не получит обновок.

К такой аналогии в эфире интернет-блока «Альфа и Омега» прибег бывший советник офиса президента Украины офицер ВСУ Алексей Арестович, покинувший страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад сравнивает Украину с детской футбольной командой», которой дали новую форму, но выиграть в...

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«Мне больше понравилась статья Washington Post, когда они говорили, что Залужный не послушался западных экспертов. Это выглядит так: «Мы купили футбольную форму для команды дефективных детей, а эта команда дефективных детей не выиграла нам футбольный матч. Теперь эти дети виноваты и новой формы мы им не дадим».

Вот такая тональность по отношению к нашим солдатам, которые кровью заплатили за все это, и платят, по отношению к нашему народу, который платит кровью, детскими жизнями, жизнями людей каждый день», – сказал экс-советник ОП.

«Более сволочной позиции, чем та, которая есть у Запада… и это же она не вскрыта еще полностью, мы же идем с опережением, народ будет догонять чуть дольше, еще три месяца ему понадобится понять то, что мы сегодня говорим. А дальше будут новые и новые факты», – заявил Арестович.

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