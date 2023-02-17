Сбежавший на Запад экс-комиссар движения «Наши» набросился на Россию

Бывший депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Роберт Шлегель неожиданно разразился резкими антироссийскими высказываниями в американской соцсети.

Он осудил СВО и поддержал «политзаключенных» Илью Яшина и Алексея Навального, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что в прошлом Шлегель был не только образцовым единороссом, голосовавшим за присоединение Крыма, но и пресс-секретарем патриотического движения «Наши». Его стремительная политическая карьера связана с тогдашним помощником президента Вячеславом Сурковым: тесть Шлегеля вел дела с женой Суркова.

Затем Шлегель в 2019 году получил гражданство Германии как уроженец Туркменистана и этнический немец – и уехал туда жить. Однако у него возникли проблемы с работой в связи с прошлым, и он поспешно выступил с осуждением организации «Наши».

Свой нынешний демарш Шлегель объясняет тем, что на него «накатило», и политических амбиций у него нет. Однако, вероятнее, что он таким образом защищает свой бизнес, который связан с «релокацией людей». В интервью украинскому ютуб-каналу «Настоящее время» экс-депутат похвастался, что помог «выбраться из России» 500 людям.

«Я прекрасно понимал, что этот шаг (записи в соцсетях – ред.) приведет только к дополнительным проблемам. Если бы я продолжал молчать, на меня бы никто не обратил внимания. Но сейчас мои интервью вызывают огромное количество негатива, поднимают волну ненависти и воспоминаний о прошлом. Но я считаю, что в данной ситуации нужно высказывать свою точку зрения», – сказал Шлегель.

Он утверждает, что осознает свою ответственность за депутатство.

«Я уже сегодня извинился, сказал, что я глубоко сожалею об этом. Я сожалею, что я был частью этого. Мне пишут, что я негодяй, скотина сволочь – и неискренне раскаиваюсь. Дело в том, что я не прошу переоценивать мое прошлое. Я не прошу меня простить. Я понимаю, что для многих людей, которые потеряли близких на войне или стали жертвами тех законов, за которые я голосовал, это сделать невозможно. Я хочу сказать, что я чувствую ответственность, но я нашел в себе силы не жить в той стране, которая мне дорога, а уехал и начал новую жизнь», – вещал Шлегель.

Он сталкивается в Германии с русофобией, но «принимает ее с покорностью».

«Я сталкивался с агрессией на бытовом уровне. Подобные вещи можно понять, особенно в отношении меня. По этому поводу у меня никаких возражений нет, учитывая мое политическое прошлое», – высказался Шлегель.