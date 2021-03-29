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30.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Москва, Происшествия, Россия
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Сбежавший на Запад соратник Навального устроил новую провокацию


Сбежавший в Берлин соратник блогера-уголовника Алексея Навального Иван Жданов заявил, что его отца арестовали по политическим мотивам.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю.  Дело возбуждено по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий.

Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию…

Им нужно превратить мою жизнь в ад…. Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал», – написал Жданов.

Доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов утверждает, что беглый оппозиционер врет.

«Когда знаешь неприятную правду, его ложь смотрится особенно отвратительной. Конечно же, в центре сюжета женщина. Вернее женщина и ее дочь. Иван почему-то обходит стороной этот важный момент, который превращает  обычную уголовную историю в криминальный любовный роман.

Отец Жданова, зная что она ранее уже получала государственную субсидию в 2019 году, снова выделяет дочери своей «глубоко» знакомой квартиру в социальный найм. Тем самым наносит прямой ущерб муниципальному образованию в 2,5 млн рублей. Для Ненецкого округа достаточно серьезная сумма», – написал Карнаухов.


Он добавляет, что Жданов-старший ранее привлекался к административной ответственности за хулиганство и проходил по уголовному делу о мошенничестве.

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