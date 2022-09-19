Сбежавший в Лондон рэпер Оксимирон вернулся в Россию, нагадил и безнаказанно опять сбежал

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Общественная организация «Зов Народа» направила обращение главе Следственного комитета, потребовав признать новый клип рэпера Мирона Федорова (Оксимирон) «Ойда» экстремистским. Сбежавший из России сразу после начала СВО музыкант снял видео, ненадолго вернувшись в Россию, после чего оперативно выехал в Лондон.

Авторы обращения напоминают, что рэпер за границей давал концерты в поддержку Украины вместе с Борисом Гребенщиковым: «Вопрос, что данный человек делает в России? Выступил против страны, поддерживает наших врагов», – пишут активисты.

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Вопрос действительно хороший. Дело в том, что свой клип Оксимирон снимал в самом центре Санкт-Петербурга, об этом писала местная пресса, его менеджер Женя Муродшоева опубликовала в соцсетях кадры. О том, что готовится провокация, нетрудно было догадаться. Ведь в августе прокурор Москвы уже требовал признать треки исполнителя экстремистскими.

Теперь в этом уже никаких сомнений. В начале своего нового трека Оксимирон признается, что «убил в себе империю». Рэпер перебил татуировку с надписью Imperium, которая находилась у него на пальцах. В песне он призывает к развалу России, и утверждает, что его флаг – бело-синий. Известно, что либеральная оппозиция именно таким образом «подредактировала» государственный символ на своих «антивоенных» митингах. Звучит призыв к нарушению территориальной целостности России: «Ингрия будет свободной». Топоним используется сепаратистами, ратующими за отделение северо-запада страны, читай – отторжения Санкт-Петербурга от РФ.

После съемок Оксимирон оперативно вернулся в Лондон, а клип уже через несколько дней был залит на Ютуб. За три дня ролик, активно продвигаемый платформой, набрал 3 млн просмотров.

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Совсем другая ситуация с клипом «Грязная работа» другого музыканта – рэпера Рича, ведь в его песне наоборот рассказывается о подвиге защитников Донбасса. Youtube сначала блокировал распространение композиции, а потом стал искусственно её пессимизировать.

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«Что происходит, когда рэпер-коллаборационист выпускает клип про то, как он в себе империю убил (фу, б***ь, какая пошлость)? Ютуб вытягивает его на первое место среди музыкальных видео на вкладке «В тренде», о клипе пишут тупо все, и вешают его тоже все. И рекомендуют его все. Просто все существующие в России медиа. Что происходит, когда я хочу выпустить трек или клип про то, что пацаны сейчас на фронте жертвуют собой? Мне отказывают все агрегаторы, сингл кое-как через два месяца загружают чуть ли не через Таиланд. Ютуб крадёт у меня просмотры (в ВК под лям просмотров, а на Ютубе 150 тысяч, нормально?) и никому не рекомендует это видео. Инста тоже меня блочит. Блочат все. Ни одно СМИ про этот сингл не пишет. Ни один музыкальный или культурный паблик не делает из этой песни новость. Даже московские клубы запрещают мне дать концерт. Вот и где андеграунд, а где конъюнктура?» – комментирует ситуацию Рич.

Писатель Захар Прилепин считает, что дело не в накрутках Youtube, а в провальной молодежной политике.

«Рич – единственный русский рэпер, который поддержал спецоперацию и неоднократно выступал в ЛДНР. Выступали раньше Дигга, Хаски, Саграда, Скептик – но все они с 24 марта молчат. Песню «Грязная работа» уже не раз слышали в бусиках, буханках и в частях войск и ополчения: она ушла в народ, наши бойцы её любят. На ютуб у неё за 2 месяца – 150 тысяч просмотров. Хотя ссылку на неё давали фактически все топовые патриотические телеграмм-каналы. Самый популярный протестный рэпер, сразу выступивший против спецоперации и передающий деньги на Украину – Мирон Фёдоров, Оксимирон, выложил 1 (один) день назад антивоенную песню со словами «Я убил в себе империю» – там уже под 2,5 млн просмотров. Через неделю будет 10 млн. Наша молодёжь – это не вполне наша молодёжь. Мягко говоря», – комментирует Прилепин.