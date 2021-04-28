Сбежавший в США экс-советник Путина сообщил неприятные новости для Украины

28.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Новому американскому президенту Джо Байдену совершенно безразлична судьба Украины. Он легко может разменять ее на будущей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в июне этого года.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил перебравшийся в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, за 100 дней президентства Джо Байден не только не помог Украине чем-то новым, но и уменьшил утвержденный ранее размер помощи.

«Байден уже не раз продемонстрировал, что судьба Украины для него безразлична, что он сокращает военную помощь Украине в условиях развертывающегося военного кризиса на границах Украины, в условиях возросшей угрозы агрессии со стороны Путина. В этот момент Байден сокращает военную помощь Украине в три с половиной раза. Причем, одновременно с этим увеличивает, осуществляет помощь Палестинской автономии, что говорит о преференциях, о приоритетах Байдена.

Когда в июне этого года Байден будет встречаться с Путиным, на повестке дня может оказаться Украина, но договоренности, к которым Байден придет с Путиным относительно Украины, могут оказаться совсем другими, чем то, о чем сегодня думают в Украине украинские руководители и украинское общество…

Вы понимаете, что Байдену Украина безразлична? Мы уже привели массу примеров – от «Северного потока-2», от сокращения военной помощи, от обострения на линии соприкосновения, о запрете Байденом двум американским эсминцам войти в проливы. Вы понимаете, что Байден пригласил Путина на климатический саммит, а Владимира Зеленского, например, не пригласил. Вы понимаете, что каждый раз идет это подтверждение? Салливан говорит с Патрушевым, но не говорит с Даниловым. Байден собирается встречаться с Путиным, но не собирается встречаться с Зеленским. Это систематическая политика, систематическая позиция Байдена и его администрации…

Реальных дел за 100 дней президентства Байдена, осуществленных в поддержку Украины, нет… 100 дней прошло, новый посол Соединенных Штатов в Украину даже не назначен, даже кандидатура не выбрана, даже процесс обсуждения этой кандидатуры в Сенате не начался, потому что его не доминировала американская администрация», – заявил Илларионов.