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Вернувшиеся с войны против России украинские солдаты не получат ни славы, ни выплат – это всё отойдёт приближённым к власти чиновникам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вангую, что в октябре начнутся заморозки, дождь, войска остановятся. Солдаты, наши мальчики, будут гнить в окопах. А такие, как Портников, будут сидеть в студиях, и рассказывать людям, что «они воют не за холодильник». Да этот мальчик [солдат ВСУ] мечтает вернуться и хорошо жить. А не только побеждать в войне и отдавать свою жизнь. Он захочет работы, бизнеса, денег. Он захочет хорошо выучить детей, захочет почестей от государства. А государство ему даст медальку и пошлёт нахрен», – сказал миллионер.

Он подчеркнул, что вернувшиеся с войны инвалиды не получат от государства должного отношения и окажутся на улице, в то время как бюджетные средства продолжит расхищать приближенные к власти.

«Это сто процентов, потому что нищее государство ничего не даст инвалидам, героям. Оно даст всё ложным героям – прокурорам, следокам, которые сейчас уже пишут себе справки, договариваются с судами, что их признают ветеранами войны. Повторится всё то же самое, и опять судьи и прокуроры будут получать пенсии по сто тысяч, а остальной народ будет ходить на кладбища. Поэтому уже надо правителей останавливать – всё, наигрались. Хватит за Оторвиколёсовку умирать», – резюмировал Балашов.