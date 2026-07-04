Сбить или заглушить «Старлинк» не получится

Максим Столяров.  
04.07.2026 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


У России нет приемлемого способа быстро уничтожить или вывести из стоя всю спутниковую группировку «Старлинк».

Об этом на канале «Метаметрика» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России нет приемлемого способа быстро уничтожить или вывести из стоя всю спутниковую группировку...

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«Сбивать «Старлинк» мы можем, у нас есть ракеты заатмосферного перехвата, или, в конце концов, как специалисты говорят, вывести на встречную орбиту «Камаз» песка и распылить его на разных орбитах – эти песчинки просто снесут все спутники.

Но выбивание одного-двух спутников, или какой-то орбиты не нарушает систему связи целиком. Это просто ретрансляторы, находящиеся в космосе, которые действуют в режиме Mesh-сети.

Но это будет засорение орбит. Это вызовет, возможно, встречные действия, и все остальное. Потому что наши спутники тоже работают, но у нас их кратно меньше. Для нас это очень тяжелая история.

Поэтому единственный вариант, вот как я это вижу – это решение вопроса политико-дипломатическим путём», – сказал Клинцевич.

Более того, предостерёг он, американские спутники совершенствуются.

«Есть отдельные технологии направленного РЭБ, который позволит разорвать связь между спутниками первого поколения. Но Маск начинает вводить спутники третьего поколения, у которых между собой связь лазерным лучом. С Земли ты ничего не сделаешь, не сможешь задавить.

Поэтому, к сожалению, военно-технических решений уничтожить группировку Старлинка нет», – подытожил выступающий.

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English version :: Читать на английском Сбить или заглушить «Старлинк» не получится

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