Сбить или заглушить «Старлинк» не получится
У России нет приемлемого способа быстро уничтожить или вывести из стоя всю спутниковую группировку «Старлинк».
Об этом на канале «Метаметрика» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сбивать «Старлинк» мы можем, у нас есть ракеты заатмосферного перехвата, или, в конце концов, как специалисты говорят, вывести на встречную орбиту «Камаз» песка и распылить его на разных орбитах – эти песчинки просто снесут все спутники.
Но выбивание одного-двух спутников, или какой-то орбиты не нарушает систему связи целиком. Это просто ретрансляторы, находящиеся в космосе, которые действуют в режиме Mesh-сети.
Но это будет засорение орбит. Это вызовет, возможно, встречные действия, и все остальное. Потому что наши спутники тоже работают, но у нас их кратно меньше. Для нас это очень тяжелая история.
Поэтому единственный вариант, вот как я это вижу – это решение вопроса политико-дипломатическим путём», – сказал Клинцевич.
Более того, предостерёг он, американские спутники совершенствуются.
«Есть отдельные технологии направленного РЭБ, который позволит разорвать связь между спутниками первого поколения. Но Маск начинает вводить спутники третьего поколения, у которых между собой связь лазерным лучом. С Земли ты ничего не сделаешь, не сможешь задавить.
Поэтому, к сожалению, военно-технических решений уничтожить группировку Старлинка нет», – подытожил выступающий.
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