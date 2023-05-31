Сбившаяся с курса ракета ЗРК «Пэтриот» ударила по проспекту Бандеры

Олег Кравцов.  
31.05.2023 13:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2921
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Происшествия, Сюжет дня, Украина


В украинских соцсетях продолжают обсуждать ракетные удары по Киеву, нанесенные ВС РФ, пытаясь сгладить неудобные для киевской пропаганды моменты.

Так, сегодня в украинских пабликах массово распространяется видео инцидента в столице, в ходе которого повреждения получил автомобиль на оживленной трассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских соцсетях продолжают обсуждать ракетные удары по Киеву, нанесенные ВС РФ, пытаясь сгладить...

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На ролике можно увидеть, как на проезжую часть во время движения транспорта падает с неба объект и происходит взрыв.

Украинские ресурсы, как под копирку написали:

«Падение обломков ракеты на автомобиль».

Впрочем, специалисты проекта «Рыбарь», который ведет военный аналитик Михаил Звинучук, указывают, что с неба упал отнюдь не обломок и установили место локации.

«Сегодня украинские пропагандистские ресурсы опубликовали видео с моментом падения ракеты на проезжую часть в Киеве 29 мая. При этом акцент сделан на том, что это якобы были обломки ЗУР после отработки по целям. Однако если нажать на стоп в самом начале видео, то можно увидеть полет совершенно целой и неповрежденной зенитной управляемой ракеты РАС-3 из состава комплекса MIM-104 Patriot.

Ни о каких обломках речи быть не может. Судя по всему, после пуска ЗУР отклонилась от цели и упала прямо на шоссе, задев несколько автомобилей», – отмечается в публикации.

 Снимок обломков этой ракеты выложил мэр Киева Виталий Кличко.

«Иронично, что машины, пострадавшие в результате падения ЗУР, двигались в западном направлении по проспекту Бандеры», – обращает внимание «Рыбарь».

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