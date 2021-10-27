Сбивший велосипедиста директор фабрики Порошенко избежал наказания в суде

Сбивший велосипедиста директор фабрики Порошенко избежал наказания в судеНовости Украины
В Киеве Вячеславу Москалевскому, директору принадлежащей олигарху и экс-президенту Петру Порошенко компании Roshen, удалось избежать наказания за ДДП.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил редактор портала «Украинские новости» Денис Иванеско.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Директор завода Рошен Москалевский остался безнаказанным за то, что на машине сбил велосипедиста и переехал 2 велосипеда. Летом 2020 года на трассе в Конча Заспе он задел зеркалом велосипедиста и умчал. На фото – пострадавший в карете скорой. На светофоре Москалевского догнали коллеги пострадавшего и перегородили дорогу велосипедами. Москалевский их переехал. Полиция расследовала, но пропустила все сроки – даже оштрафовать не смогла. Прокуратора тоже опоздала и суд закрыл дело. Власти прямо говорят: давите велосипедистов, в Украине это ненаказуемо?», – пишет Иванеско.
Речь идет о решении Киево-Святошинского райсуда Киевской области, которое было обжаловано прокуратурой.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.