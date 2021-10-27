Сбивший велосипедиста директор фабрики Порошенко избежал наказания в суде

В Киеве Вячеславу Москалевскому, директору принадлежащей олигарху и экс-президенту Петру Порошенко компании Roshen, удалось избежать наказания за ДДП.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил редактор портала «Украинские новости» Денис Иванеско.

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«Директор завода Рошен Москалевский остался безнаказанным за то, что на машине сбил велосипедиста и переехал 2 велосипеда. Летом 2020 года на трассе в Конча Заспе он задел зеркалом велосипедиста и умчал. На фото – пострадавший в карете скорой. На светофоре Москалевского догнали коллеги пострадавшего и перегородили дорогу велосипедами. Москалевский их переехал. Полиция расследовала, но пропустила все сроки – даже оштрафовать не смогла. Прокуратора тоже опоздала и суд закрыл дело. Власти прямо говорят: давите велосипедистов, в Украине это ненаказуемо?», – пишет Иванеско.