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27.10.2021 17:29 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Криминал, Происшествия, Украина
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Сбивший велосипедиста директор фабрики Порошенко избежал наказания в суде

Новости УкраиныВ Киеве Вячеславу Москалевскому, директору принадлежащей олигарху и экс-президенту Петру Порошенко компании Roshen, удалось...

В Киеве Вячеславу Москалевскому, директору принадлежащей олигарху и экс-президенту Петру Порошенко компании Roshen, удалось избежать наказания за ДДП.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил редактор портала «Украинские новости» Денис Иванеско.

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«Директор завода Рошен Москалевский остался безнаказанным за то, что на машине сбил велосипедиста и переехал 2 велосипеда. Летом 2020 года на трассе в Конча Заспе он задел зеркалом велосипедиста и умчал. На фото – пострадавший в карете скорой. На светофоре Москалевского догнали коллеги пострадавшего и перегородили дорогу велосипедами. Москалевский их переехал. Полиция расследовала, но пропустила все сроки – даже оштрафовать не смогла. Прокуратора тоже опоздала и суд закрыл дело. Власти прямо говорят: давите велосипедистов, в Украине это ненаказуемо?», – пишет Иванеско.

Речь идет о решении Киево-Святошинского райсуда Киевской области, которое было обжаловано прокуратурой.

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