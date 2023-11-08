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При проевропейской власти Санду и её партии – в Молдове стало очень сложно жить, во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты.

Об этом экс-президент Молдовы Игорь Додон написал в своём телеграм-канале, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Кишинёвом о вступлении в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду», – отметил Додон.

По словам экс-президента, в центре государственной политики должны быть исключительно интересы Республики Молдова и молдавских граждан.

«И для этого мы будем вести переговоры, общаться и заключать политические и экономические связи с любой страной, где это будет выгодно. Выгодно нам, а не другим. Это моя твёрдая позиция. Никаких жёстких внешних векторов, предполагающих отказ от суверенитета и ссоры с другими стратегическими партнёрами. Исторические и экономические интересы Молдовы — вот основной приоритет», – подчеркнул Игорь Додон.

Следует отметить, что сам Додон несёт изрядную долю ответственности за воцарение Санду в Молдове — именно он легитимизировал её в глазах левого и умеренного электората, заключив с ней коалицию против олигарха Влада Плахотнюка в июне 2019 года.

Впрочем, главным «крестным отцом» той чудовищной коалиции социалистов с прозападным блоком ACUM был вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, который лично посетил Кишинёв, выстраивая этот альянс, который оппоненты называли его именем.