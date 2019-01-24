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24.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Сближение с Россией будет рассматриваться как предательство – генерал украинской разведки

Любые действия, направленные на улучшение взаимоотношений с Россией, будут негативно восприняты большинством граждан Украины.

Об этом в эфире телепроекта «Вечерний тепловизор» заявил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-зампред СБУ  Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ситуация на Украине зашла слишком далеко. Даже если выберут президента, который будет предпринимать решительные пророссийские шаги, то начнется в первую очередь не сдача национальных интересов, а развязывание гражданской войны. Народ снесет такого президента, который предаст идею, за было пролито много крови.

Я в свое время апеллировал, что нужно отказаться от этой привычки – делать ставку на предателей. Вы же патриотами себя считаете, вот и делайте ставку на патриотов, заботящиеся о своем государстве. Принимайте компромиссные решения, которые будут результативными для вас и Украины», – сказал Скипальский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Скипальский не исключил, что секретарь СНБО Александр Турчинов был агентом КГБ и не утратил связь с российским спецслужбами в независимой Украине.

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