Сближение веселой вдовы с олигархом не остановит жабогадюкинг в оппозиции

Елена Острякова.  
22.03.2024 20:45
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина


Экстремистская организация ФБК после того, как ее возглавила улыбающаяся вдова Юлия Навальная, может наконец начать сотрудничать со структурами олигарха-иноагента Михаила Ходорковского. Когда уголовник-экстремист Алексей Навальный был жив, ФБК постоянно конфликтовала с Ходорковским.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу Новыны.Лайв заявил беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экстремистская организация ФБК после того, как ее возглавила улыбающаяся вдова Юлия Навальная, может наконец...

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«Мы видели их встречу с Михаил Борисычем Ходорковским несколько дней назад в Берлине. Я очень много усилий приложил, чтобы это произошло. Это движение в очень правильную сторону. Пока еще очень белые ниточки стежками, очень на карандаше. К сожалению только жуткая трагедия сблизила вектора у той оппозиции, которая хоть как-то расчисливается русским народом», – сказал Чичваркин.

Однако сближение вдовы с олигархом не означает, что российская либеральная эмиграция станет единой. Так, Навальная отвергла приглашение иноагента и экстремиста Ильи Пономарева на так называемый «съезд народных депутатов», который проходил в Киеве.

«Я думаю, что Юлия Навальная не примет никакого предложения от Ильи Пономарева. Здесь собралась компания, которая не имеет поддержки среди российского народа», – припечатал Чичваркин.

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