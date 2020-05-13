Сбой матрицы? В Раде позорно провалилось одиозное антисоветское голосование

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада провалила голосование за постановление, в котором виновниками Второй мировой войны назывались Германия и СССР.

За документ свои голоса отдали всего 200 народных депутатов, из которых 128 голосов – «слуг народа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тоталитарных режимах, из-за сговора которых разгорелась Вторая мировая война, была уничтожена демократия, парламентаризм, массово нарушались права и свободы человека, совершались внутренние репрессии по расовому, национальному и гендерному признаку, проводилась экспансионистская внешняя политика» – говорится в проекте постановления.

Проект обращения к другим странам «О 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе», согласно которому, вина за начало войны в равной степени возлагается на Советский Союз и гитлеровскую Германию представила депутат «Слуги народа» Марина Бардина.

«Хочу поблагодарить президента за его политику объединения нашей страны с востока до запада, с юга до севера. Так, в знаменательные даты 8 и 9 мая президент Украины посетил Луганщину и Закарпатье ради чествования подвига каждого, кто приближал победу над нацизмом. Президент анонсировал проект мемориальных символов в виде четырёх разных колоколов в разных уголках Украины, которые зазвучат одновременно, когда на Украине снова настанет мир, мы вернём своих людей и земли», – заявила депутат.

«5 мая комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на своём заседании единогласно рекомендовал ВРУ принять проект постановления об обращении Верховной рады к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75 годовщины окончания Второй мировой войны.

Постановлением одобряется чествование благодарности героям-воинам и всем, кто своим ежедневным трудом на протяжении Второй мировой войны совершали подвиг и подарили народам мира мирную жизнь. Также мы призываем мировое сообщество учитывать важность усиления международного сообщества и солидарности в вопросах остановки международных вооружённых конфликтов в мире, возобновления международного правопорядка и обеспечение мирного развития свободных и демократических обществ, а также противодействовать любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий и недопустимости манипуляции истории для достижения политических целей», – представила законопроект Бардина.

За документ №3431 отдали всего 200 народных депутатов. Против проекта выступили 34 депутата, воздержались 43. Тем не менее, из проголосовавших «за» 128 депутатов «Слуги народа» и 35 воздержались.

Депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар уже разразилась гневным заявлением по результатам голосования.

«Зеленый «совок» выглядит так. Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, где виновниками Второй мировой войны назывались Германия и СССР. Маятник в сторону совка качнулся до конца. Кремль аплодирует. Зеленые-таки оказались красными … Украинскую историю снова пытаются писать по кремлевскими лекалам», – написала Сюмар у себя в Facebook.

Комментируя «ПолитНавигатору» данную пробу протащить этот закон, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что в партии «Слуга народа» фактически половина явных «фашистиков».

«Это и есть скрытая, тихая война, на самом деле, она идёт. Вот и сегодня фашистики самые настоящие, 128 человек, и ещё некоторые хотели проголосовать этот закон о том, что СССР и Россия являются захватчиками и врагами. Я думаю, что маски сняты, это означает, что Украина дальше себя будет так вести, и этим показано, что сателлиты Америки, то есть, европейцы, будут продолжать эту линию, что бы там не происходило.

На сегодняшний день Украину подготавливают к войне с Россией. Поэтому война на Донбассе и стрельба будет и дальше продолжаться. Ну, а Зеленский не только предал своего дедушку, но и предал еврейский народ», –

«Поэтому всё, что от Советского Союза, будет считаться врагом, всё, что от России, будет считаться врагом, и война будет продолжаться дальше. Это и есть те необратимые процессы, где Украина дальше и дальше отдаляется от России и от братского народа. Мало того, хочу сказать, что и коронавирус не помеха бороться и воевать с Россией в прямом и переносном смысле этого слова», – добавил бывший депутат.