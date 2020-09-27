Сборище Беломайдана в Москве закончилось дракой и задержаниями

27.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Очередная несанкционированная акция сторонников Беломайдана и сочувствующих им московских либералов возле посольства Белоруссии в центре столицы обернулась задержаниями участников.

«По расстановке полицейских машин ещё за полчаса до начала сходки я понял, что сегодня будет «винтилово». Так оно и произошло», – рассказал «ПолитНавигатору» блогер и репортёр Сергей Рулёв, следивший за происходящим.

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Он сообщил, что полиция сразу же начала проверять у всех документы, в том числе и у самого Рулёва, после чего правоохранители сообщили, что к работе репортёра у них претензий нет.

«На начало акции количество полицейских соответствовало количеству пикетчиков. Когда полицейские стали методично подходить к участникам сборища, проверять у них паспорта и тут же уводить к автобусу, московские змагары припухли серьёзно. Некоторых вскоре отпускали, но многие предпочли тут же покинуть место сбора», – рассказал Рулёв.

«Полицейские исправно и методично выполняли свою санитарную работу по очистке улицы от нежелательных элементов, вскорости им на подмогу прибыл здоровенный «Камаз» с подкреплением. И прибыл он вовремя — один прохожий мужчина крепкого телосложения, скорее всего, бывший афганец, возмущённый проводимыми сборищами либерастов, буквально отмудохал одного наглого митингующего. И мужчину, и потерпевшего змагара легковым авто отправили в участок на «разбор полётов», – продолжил репортёр, добавив, что и ему самому «малость досталось» во время съемки потасовки.

По словам Рулёва, на пикете в Москве появился и аналог украинских Femen – женская группа с плакатами «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места. СоцФем Альтернатива, @socfemalt», и «Наши герои и героини сейчас в Беларуси. Демократию — рабочим и всем угнетённым!».

«Пикетчицы стали поочерёдно демонстрировать плакаты набежавшим журналистам. Правда, моё появление и желание сфотографировать народное творчество вызывало повышенную агрессивность и вопли. Когда я потребовали от «сосок» соблюдать социальную дистанцию, уже на меня «наехал» здоровенный полицейский с требованиями не провоцировать дам низкой социальной ориентации или сознания», – пожаловался Рулёв.

В конце акции к митингующим присоединился велосипедист, который на стойке с седлом выставил плакат с требованиями освободить журналистку «МБХ медиа» Анастасию Ольшанскую, задержанную в Минске местными милиционерами. Его одиночному пикету полицейские не препятствовали.