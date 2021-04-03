Сброшенная с беспилотника бомба ВСУ убила ребёнка

03.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на западной окраине Донецка погиб ребёнок, ещё один человек пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 59 бригады ВСУ, выполняя прёступный приказ главаря Шаповалова, применили беспилотный летательный аппарат, снаряжённый самодельным взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинский боевики выбрали жилой район н.п. Александровское, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома по адресу ул. 2-я Дорожная д.36», – заявили в ведомстве.



Отмечается, что в этот момент во дворе находились два мирных жителя населённого пункта.

«В результате преступных действий украинских боевиков, погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавили в пресс-службе.