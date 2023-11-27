СБУ: 20-летний парень оказался законсервированным агентом ФСБ

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На Украине продолжают отчитываться о задержании российских агентов.

Так, сегодня пресс-служба СБУ сообщила об очередном задержании в Черниговской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Контрразведчики Службы безопасности задержали «расконсервированного» агента ФСБ, который больше года находился в режиме ожидания на приграничной территории Черниговщины. С октября 2023 г. по указанию российской спецслужбы он приступил к сбору разведданных о дислокации украинских защитников в регионе.

Прежде фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины. Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников», – говорится в сообщении.

Утверждается, что развединформация потребовалась для подготовки артиллерийских ударов и рейдов ДРГ.

По данным следствия, задержанным «является 20-летний житель Новгород-Северской общины, завербованный ФСБ еще в марте 2022 года».

«Тогда он получил оперативный псевдоним «Шут» и инструкции по разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора», – добавил в СБУ.

После отхода ВС РФ с этой территории парня якобы перевели в «режим ожидания».

Сейчас он арестован, ему грозит пожизненное заключение.