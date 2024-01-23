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Жителей оккупированной киевским режимом части российской области продолжают репрессировать за их выбор в пользу РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное задержание, проведенное СБУ.

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Так, пресс-служба ведомтства отчиталась о задержании жительницы Дудчаны Бериславского района Херсонской области, которая призывала своих земляков голосовать за присоединение к России.

Она добровольно вошла в состав избиркома по проведению референдума.

Женщина была задержана на территории области, которую оставили российские войска после отхода на левый берег Днепра.

«На основании собранных улик сотрудники СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц)», – сообщает СБУ.

В настоящее время она арестована, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.