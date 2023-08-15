СБУ арестовала одного из руководителей отделения «Почта России»

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На Украине продолжаются политические репрессии против жителей Херсона, откуда в конце прошлого года отступили российские войска

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности задержала еще одного вражеского пособника в освобожденном Херсоне. Им оказался местный житель, который на период оккупации областного центра согласился возглавить «юридический отдел государственного унитарного предприятия «Почта Херсон» России», – говорится в сообщении.

В вину сотруднику почты ставится то, что на своей должности он разработал документацию для передачи России материальной базы Херсонской дирекции АО «Укрпочта» и помогал подключать российские структуры к местной системе почтовой связи.

После перехода Херсона под контроль киевского режима мужчина пытался скрыться, но тем не менее был задержан.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Он арестован. Россиянину грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что по итогам референдума Херсонская область вошла в состав России.