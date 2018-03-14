14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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СБУ арестовывает пенсионеров из ДНР и включает их в списки на обмен

ДНР требует от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на ее территории, но Киев подтверждает наличие лишь 81 пленного.

Об этом «Известиям» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР, полномочный представитель республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

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“Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются .Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана”, – сказала Морозова.

При этом она добавила, что в ДНР не сажают лишь за проявление симпатий к украинской стороне.

“В этом наша позиция принципиально отличается от украинской. Последний случай, когда СБУ задержала 69-летнего мужчину, который выехал из Донбасса для покупки удочки, говорит о многом. Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену”, обратила внимание представитель республики.

Морозова полагает, что обмен пленными по принципу «всех на всех», скорее всего, не будет реализован до завершения военного конфликта. По ее мнению, сначала Украина должна в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики — перестать преследовать гражданское население по политическим причинам.