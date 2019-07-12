12.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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СБУ арестовывает пенсионеров из ЛДНР, выдавая их за ополченцев

Руководство СБУ усилило работу по программе «Тебя ждут дома» для выманивания военнослужащих народных республик на территорию Украины.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известен целый ряд случаев, когда граждане, поддавшиеся на лживые обещания киевских властей, неизменно оказывались на скамье подсудимых и были осуждены по тяжким статьям, после чего направлены в исправительные учреждения со сроком лишения свободы от 10 до 15 лет», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что в целях демонстрации положительной динамики работы, представители украинских спецслужб задерживают гражданских лиц, прибывающих на подконтрольную ВСУ территорию для оформления пенсий или получения других социальных выплат.

«Впоследствии этих лиц выдают за военнослужащих народных республик, и фабрикуют в отношении них уголовные дела, используя для этого запрещенные методы воздействия, в основном угрожая насилием или убийством близких родственников», – добавил представитель оборонного ведомства.

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