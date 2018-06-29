14.06.2018, Донецк, Владислав Чубур, бывший узник СБУ

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СБУ – банда военных преступников с коммерческим уклоном

Пресс-служба СБУ заявила, что допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота в стране. Ни в коей мере не защищая Савченко и отлично понимая, кто она такая – враг России и Русского мира – хочу рассказать о том, как проводятся подобные экспертизы на Украине. В том числе и на своём личном опыте.

Все последние 4 года с начала войны СБУ методически наращивает давление на инакомыслящих на Украине. Точнее на инакомыслящих со всё более высоким статусом. Почти вершина “статусности” на Украине – это народный депутат Верховной Рады Украины. А что уже говорить о простых людях, за которых на Украине некому заступиться.

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Практически все пленные нынешнего украинского режима могут рассказать, что когда ты находишься в разработке СБУ, то судьи и прокуроры заряжены уже до твоего ареста. В областных управах лежат чистые бланки с подписями судей и прокуроров на обыски и арест неугодных людей. Вопрос лишь в том, когда подобную бумагу заполнят и применят против конкретного человека.

Все бесплатные адвокаты, которые присылают задержанным якобы для соблюдения их , полностью подконтрольны СБУ и в курсе, что делать замечания сотрудникам СБУ при задержании и первом допросе подозреваемого означает поставить крест на своей карьере.

Да и с платными адвокатами, которых нанимают родственники попавших в застенки украинского гестапо, следователи СБУ очень быстро проводят беседы и тоже заставляют закрывать глаза на любые нарушения ведения следствия. В итоге платные адвокаты начинают работать на СБУ, а не на нанявшего их подозреваемого. Вопрос лишь когда это понимает подозреваемый/обвиняемый. Хорошо если хотя бы до суда. Как правило это осознают тогда это уже поздно.

Например, мой бесплатный адвокат хотел за меня признать вину на первом же судебном заседании. Лишь мой крик прервал его спич и заставил судью спросить МОЁ мнение по этому вопросу. Допускаю, что в Киеве есть топ-адвокаты, которых СБУ ещё не запугало, но обычный человек вряд ли сможет их нанять.

Но самое главное это так называемые “экспертизы”. Они все проводятся с дичайшими нарушениями. Зачастую без использования оригиналов документов. И главное ни один эксперт тоже не пойдет против СБУ иначе в лучшем случае получит “волчий билет” и уже не сможет работать по профессии на Украине, а скорее всего окажется сам на нарах после проверки одной из предыдущих экспертиз.

Так как большинство экспертиз можно трактовать двояко и мало какая экспертиза даст стопроцентную гарантию, что было именно так. Тем более графологические, фонетические и портретные. А уж про полиграф и говорить нечего. Не зря экспертиза на полиграфе не считается доказательством в суде.

Все подобные экспертизы на противников киевского режима делаются по шаблонным калькам. Добиться же другой экспертизы обычному человеку невозможно. Особенно в регионах. Например, когда я был арестован СБУ и содержался в СИЗО г. Черкассы, то даже выступая на суде не смог добиться назначения фонетической экспертизы записей разговоров и проведения экспертизы по оригиналам записей с видеокамер, а не с роликов на сервисе Youtube. Все отсылки на статьи КПК Украины судья просто игнорировала.

Вы спросите почему эксперты, которые по идее строже других должны соблюдать закон, идут на такие преступления как подтасовка данных? А потому что атмосфера страха пронизала всю украинское общество сверху донизу. Плюс помимо того, что говоря правду есть серьезный риск попасть в тюрьму, эксперты практически ничем не рискуют ставя свои подписи под сфальсифицированными экспертизами. Ведь в случае смены режима они просто скажут что подписывали буквально под дулами пистолетов или что их детей взяли в заложники пока они не дадут “правильные” показания в суде. И зная какие зверства творят сейчас сотрудники СБУ, им поверят. Скорее всего.

Как повлиять на эту проблему? Как развязать этот гордиев узел? И реально ли это сделать не изнутри, устроит очередной Майдан, а дипломатически извне? Отвечаю – да, это возможно. И первым шагом на пути приведения Украины в чувство должно стать признание СБУ террористической организацией. Со всеми вытекающими последствиями.

Например, ещё осенью 2014 года в России были запрещены такие украинские нацистские организации, как «Правый сектор», «УНА-УНСО», «УПА», «Тризуб» и «Братство» . Так они же дворовые хулиганы по сравнению с отморозками в погонах СБУ. Тем более что все эти организации находятся по полным контролем и курированием СБУ.

По пыткам и издевательствам сотрудниками СБУ над военнопленными и политзаключенными большой фактаж собран Генпрокуратурой ДНР для подачи в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что они не предоставят эти данные Следственному комитету Российской Федерации по официально открытому уголовному делу в отношении военных преступлений СБУ.

Обращаюсь как журналист от лица пострадавших от преступных и бесчеловечных действий СБУ к депутатам Госдумы Российской Федерации и к Следственному комитету Российской Федерации с просьбой о принятии необходимых мер для признания СБУ (Службы Безпеки Украины) преступной организацией.

P.S. Как метко заметил один человек на допросе в СБУ : “Я считаю сбушников бандой военных преступников с коммерческим уклоном”.