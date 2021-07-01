СБУ бросает в застенки бегущих в РФ высококвалифицированных украинских мигрантов

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины «разоблачили» и пресекли схему привлечения Российской Федерацией трудовых мигрантов из Украины, которые работали на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по утверждению сбушников, в рамках «схемы» украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам по заказам Министерства обороны и пограничных сил Федеральной службы безопасности РФ.

В ведомстве подчеркнули, что такая трудовая миграция якобы является незаконной и «противоречит требованиям ст. 9 и 12 Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования».

Как сообщили в СБУ, в этой «схеме» выявлен один украинский инженер-технолог, бывший работник «Укроборонпрома», который принимал участие в строительстве (оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ФСБ, а также понтона для нужд ВМФ РФ.

«По результатам досудебного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены на рассмотрение суда», – заявили в украинском репрессивном ведомстве.