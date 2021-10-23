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23.10.2021 00:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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СБУ будет заманивать крымчан в специальные комнаты на КПВВ «для прямого общения с Зеленским»

Новости УкраиныСовбез Украины поручил министерству цифровой трансформации разработать для КПВВ в Донбассе и на границе...

Совбез Украины поручил министерству цифровой трансформации разработать для КПВВ в Донбассе и на границе с Крымом инструмент для обеспечения прямой коммуникации людей с органами киевской власти.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё сегодня был вопрос, каким способом наладить конституционные права на оккупированных территориях относительно тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ, расположенных в Донецкой и Луганской, и части из них на территории Херсонской области. Для того чтобы открыть пункты там, где они могли бы иметь прямую коммуникацию с представителями властей, президентом, с Кабинетом министров, с другими органами центральной и местной власти.

Принято решение на протяжении двух недель поручить министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта. И через две недели, когда на заседании СНБО будет рассмотрен такой инструмент, в ближайшее время его ввести. Чтобы у людей была такая возможность – общения непосредственно со всеми органами, которые есть в нашей стране, включительно с президентом страны», – сообщил Данилов.

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