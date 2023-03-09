СБУ дала понять, что не остановится ни перед чем в Приднестровье

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СБУ назвала «чушью» обвинение МГБ Приднестровья в организации покушения на руководство ПМР.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые заявления представителей так называемого «Министерства государственной безопасности» фейковой «Приднестровской народной республики» по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых видна четкая цель России – расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство», – нагло ответили в СБУ.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан не позволил себе присоединиться к украинскому хамству, а только сообщил, что у молдавского правительства нет подтверждения информации о готовившемся теракте. Он уверяет, что «нет угрозы эскалации и нет рисков каких-либо проблем в этом регионе». При этом молдавский чиновник счел необходимым поблагодарить Украину.

«Ракеты, которые падают здесь из-за войны и агрессии России… Мы должны поблагодарить Украину и украинцев, за их храбрость, с которой они защищают себя, а также нас и всю Европу», — сказал Речан.

Молдавская оппозиция восприняла тревожные новости с левого берега не так безмятежно.

«Мы видим, власти Молдовы, спецслужбы ничего не знают об этом, несмотря на все новые и новые сообщения о возросшей активности украинских спецслужб в нашей стране. Призываю руководство предпринять меры против втягивания республики в военный конфликт в соседней стране, что может иметь трагические последствия», – заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Тем временем из Тирасполя поступают новые подробности несостоявшегося теракта. Его

готовили шесть граждан Украины. Некоторые из них приехали в Приднестровье под видом беженцев. Максимальный гонорар за работу должен был составить $2500.

Следствие также предоставило видеозапись начиненного взрывчаткой и гайками Land Rover, который террористы должны были взорвать во время проезда кортежа президента ПМР.

«По нашим сведениям, речь шла не о единичном террористическом акте. Основным должно было стать убийство президента и тех людей, которые находились рядом. Планировался взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой. Это сторонний автомобиль, который ввезли на территорию Приднестровья. Я так понимаю, речь шла о взрыве рядом с кортежем президента», – заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

МИД ПМР намерен обратиться в адрес Украины, с призывом предоставить всю информацию, а также к участникам международного формата «5+2» с призывом не допустить эскалацию напряжённости. Есть планы обратиться и к постоянным членам Совбеза ООН».