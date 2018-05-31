31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ дали мастер-класс – как “убить” Бабченко и не опозориться

Журналистка киевского издания “Фокус” Виктория Свитлова опубликовала на своей страничке в соцсети своеобразный мастер-класс для украинских спецслужб- как провести спецоперацию, подобную той, уоторую провернула СБУ с Аркадием Бабченко, и при этом не стать посмешищем на весь мир.

“Что бы посоветовала я в плане медийного сопровождения операции “Пасха”, будь я PR-консультантом СБУ.

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1. Не давать информацию об “убийстве” в виде официальных заявлений. Сделать слив одному из массовых сайтов. “По данным наших источников в МВД убит Аркадий Бабченко. Официальной информации ведомство пока не дает”. Кстати, известное фото вполне бы подошло – там видно лицо, но не полностью: то есть может, он а, может, и не он. Единственный нюанс: “убийство” должно было произойти не в его квартире – туда же сразу примчатся репортеры. Лучше всего – “тело нашли в лесопосадке под Киевом”.

2. После публикации на одном из ресурсов (Обоз, Цензор – оптимально) новость разошлась бы с ураганной скоростью. Начался бы шум. Тем не менее – никаких официальных заявлений. “Правда ли, что убит Бабченко?”. “Мы сообщим всю информацию, как только это будет возможно”, – отвечать так. С 21 часа дня “убийства” до 12-13 часов следующего дня вполне можно было протянуть на такой позиции. И пусть все ужасаются и проклинают Путина. Пусть даже ругают силовиков за молчанку. Не страшно. Затем – провести пресс-конференцию, на которой представить общественности чудом спасенного журналиста.

Что бы это дало. Резонанс был бы тот же самый, но без обвинений в циркачестве. Всякие зарубежные организации, министры иностранных дел, ООН и ЕС не комментировали бы ситуацию, пока нет официального подтверждения факта преступления. Но следили бы за ней – безусловно.

В итоге: Бабченко – ура – живой, СБУ и примкнувший к ним Луценко – молодцы, и все в шоколаде”, – написала она.

Напомним, по мнению большинства экспертов, история с “воскрешением” Аркадия Бабченко принесла официальному Киеву большой имиджевый урон.