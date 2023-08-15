СБУ действовало под видом ФСБ, чтобы ликвидировать Антимайдан в Николаеве

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К активистам Антимайдана в Николаеве в 2014 году приходили СБУшники под видом россиян.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев (тг-канал «Лохматый»), покинувший родной город и находящийся сейчас в ДНР.

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Он сообщил, что ​ николаевское подполье было создано в 2014 году после разгона палаточного городка сторонников Антимайдана.

«Подполье начиналось с ребят, которые были силовым блоком Антимайдана. К нам до этого подходили люди, которые представлялись «офицерами ФСБ». Они убеждали нас, что надо действовать исключительно мирно, не применять силу, не устраивать драк и штурмов. Дескать, наша задача – показать красивую картинку, а потом все уйдут в РФ по «крымскому сценарию» – и Николаев, и Одесса. Сейчас это звучит смешно, но тогда мы им верили. Мы, развесив уши, их слушали. Действовали исключительно мирными методами. Но когда разогнали николаевский Антимайдан, до многих начало доходить, что чудес не будет. А после того, что произошло 2 мая в Одессе, исчезли последние иллюзии, что можно решить проблемы исключительно мирным политическим путем, переговорами и разговорами. С другой стороны, решать что-то другим путем уже было поздно», – сказал Лебедев в интервью «Московскому комсомольцу».

Он называет «провокаторами» тех, кто убеждал действать мирно.

«Мало того, это были не «офицеры ФСБ», а агенты СБУ. Они вели за нами слежку, и потом очень многих арестовали по их наводке», – вспоминает он.

По его словам, массовые аресты начались после разгона палаточного городка.

«Летом это уже было поставлено на конвейер. Те, кто открыто выражал свое мнение, попадали в СБУ. Мы же старались работать более скрытно. Когда устраивали акции, не объявляли, что это сделали мы. Поэтому так долго сохранились. В нашей команде был один человек, профессионал по вопросам безопасности. Он раньше работал с коммерческими структурами, занимался антирейдерством. Он нас очень многому научил в плане конспирации. Но и сам в итоге попался. Надо всегда уходить вовремя. Надо чувствовать, что на тебя уже вышли, и уходить, чтобы никого не сдать. Потому что если ты попадешь на допрос в СБУ, то ты расскажешь все. Там умеют раскалывать людей», – говорит Лебедев.

Он сообщил, что этот человек погиб в Николаеве после того, как был задержан.

«Его жена тоже погибла. У них остались двое детей, они в России. Но еще у него есть мать, которая осталась на Украине. Поэтому имени его я назвать не могу», – сказал координатор подпольщиков.