СБУ: Галичане тайком покупают продукцию России через ЛДНР

20.11.2020, Киев, Максим Карпенко

СБУ раскрыла схему поставок на «Львовскую железную дорогу», входящую в структуру «Укрзализницы», запчастей из России.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным украинских следователей, бывшие в употреблении запчасти якобы завозили с территории РФ через ДНР и ЛНР на Украину в течение 2019-2020 годов. В СБУ считают, что использование таких запчастей могло привести к катастрофе на железной дороге.

«Злоумышленники наладили поставки бывших в употреблении запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодныы для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО «Укрзализныця», но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли», – говорится в сообщении.

СБУ провела обыски во львовском филиале «Укрзализницы» и в офисе фирмы-экспортера запчастей. Также возбуждено уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.