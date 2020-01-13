13.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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СБУ готовила теракт на Крымском мосту перед проездом Путина

Украинскими спецслужбами была предпринята попытка помешать проезду президента РФ Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, сколько в прошлом году было осуждено за подготовку терактов в Крыму? 79 человек. За один год. Если вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией» России – это в данном случае люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, пытаются через Перекоп провести взрывчатку. Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире», – сказал Затулин, обращаясь к гостям в студии с Украины.

«И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент спросить у них, что они делают?» – добавил депутат.

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