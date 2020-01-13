СБУ готовила теракт на Крымском мосту перед проездом Путина

13.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинскими спецслужбами была предпринята попытка помешать проезду президента РФ Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, сколько в прошлом году было осуждено за подготовку терактов в Крыму? 79 человек. За один год. Если вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией» России – это в данном случае люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, пытаются через Перекоп провести взрывчатку. Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире», – сказал Затулин, обращаясь к гостям в студии с Украины.

«И этим занимаются спецслужбы вашей страны! Есть у вас президент спросить у них, что они делают?» – добавил депутат.