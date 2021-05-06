СБУ готовила теракты в России и большую войну на Кавказе

06.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Появились новые подробности о связанной с Украиной террористической группировке «М.К.У», члены которой недавно были задержаны ФСБ в ряде российских городов.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» рассказал российский военкор Станислав Обищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Обищенко, изначально члены этой группировки были сторонниками неонацистской идеологии и последователями украинского праворадикала Егора Краснова, арестованного на Украине по подозрению в убийстве иностранного студента.

«После того, как этот парнишка попал в СИЗО, в группе начали появляться вещи совершенно другого посыла. Если раньше это просто убийства ради «очищения расы», развлечения отчасти, какого-то то самолюбия, то там начали готовить психологически людей в группе от лица этого парня, от Егора, к массовым убийствам, терактам. Причем это делалось постепенно, достаточно мягко, и все это подавалось под таким соусом, как то же самое «очищение расы», но при этом нужно свергать власть. Власть в этой стране, в России, нужно потихонечку свергать.

Начали появляться инструкции, как делать вооружение, где можно купить взрывчатку, найти, собрать дома взрывные устройства самодельные. Вплоть до того, что появлялись инструкции о том, как захватывать административные здания и их подрывать», – сказал эксперт.

«Самое интересное, что в украинском СИЗО человек, которому инкриминируют попытку убийства, который рассказывает на суде украинским следователям о том, что он якобы убил 15 человек, этот парень сидит в украинском СИЗО, у него не отобрали мобильный телефон, ему позволяют с его сим-карты продолжать вести эту деятельность в его закрытом телеграмм-канале и от его имени приходят все эти распоряжения. Тут становится сразу понятно, что его взяло под крыло СБУ. СБУ таким образом пытается внутри России завязать настоящую террористическую ячейку. Такую стопроцентную, которую готовят к массовым убийствам и терактам», – заявил Обищенко.

Кроме того, по его информации, члены «М.К.У» являлись сторонниками осужденного блогера-либерала Алексея Навального и его группах в соцсетях распространяли методички по диверсионной борьбе и работе на акциях протестов.

«Например, в Воронеже была целая группа ребят, эти ребята курировали группы закрытые, где рассказывали о том, как передвигаться по городу во время митингов, что делать, они сбрасывали в группы Навального инструкции как противодействовать полиции, как на них нападать, как отбирать у них оружие. Это уже достаточно серьезная статья.

И они подбивали такую же молодежь, несовершеннолетних через эти соцгруппы. Также несколько ребят из Воронежа вели просто группы Навального в социальных сетях…Такого в России давно не было, что готовили целую группу, которая должна была взрывать дома с мирными жителями, взрывать административные здания, больницы, школы», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что боевики «М.К.У» имели свой тренировочный лагерь в Геленджике.

«Ведь фактически Кавказ, там очень много людей других рас, людей из Кавказа, там рядом Крым, рядом Осетия, Абхазия. И если там проводить теракты, убивать людей других раз, то в принципе, Кавказ мог весь взорваться спокойно. И там могли начать войну из-за горстки людей», – резюмировал Обищенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно ФСБ пресекла деятельность членов группировки «М.К.У» в ряде городов Российской Федерации.