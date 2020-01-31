31.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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СБУ грубо прощупала Меджлис на экстремизм – Чубаров страшно возмущён


В Киеве представители полиции и миграционной службы в грубой форме требовали предъявлять документы у всех выходивших после пятничной молитвы из мечети Исламского культурного центра «Альраид».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа», проживающий ныне в украинской столице Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершившие пятничный намаз … столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека. Свое пребывание у мечети и требования к людям, которые выходили со двора мечети, предъявлять документы, подтверждающие личность, сотрудники миграционной службы объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов», – пожаловался Чубаров.

По словам националиста, сотрудники Государственной миграционной службы и полицейские приехали на двух автобусах и были экипированы спецсредствами и оружием.

«Просим всех, кто подвергся этому унизительному и оскорбительному действу со стороны сотрудников миграционной службы и полиции, особенно тех, кто был задержан, описать все обстоятельства случившегося с ними лично и направить в наш адрес», – заявил руководитель нелегитимного Меджлиса.

Напомним, что Исламский культурный центр «Альраид» был создан в 1997 году в Киеве зарубежными студентами из мусульманских стран. С первых дней основания создатели организации не скрывали своей связи с ортодоксальным движением «Братья-мусульмане», запрещенным в ряде стран, в том числе и в России.

«Альраид» открыл филиалы и «учебные центры» по всей Украине, включая Крым, а после возвращения полуострова в состав РФ, пытался перерегистрироваться там под другим названием и начать борьбу с легально действующим муфтиятом.

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