СБУ и ГБР нагрянули к Парубию

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотрудники СБУ и ГБР заблокировали работу электронной системы голосования «Рада-3» во время финальных испытаний новой сенсорной кнопки в украинском парламенте.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Верховной рады Украины уходящего созыва Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал», – рассказал спикер.

По его словам, такое поведение правоохранителей касательно законодательного органа, свидетельствует о «рейдерском подходе» новой власти относительно парламента.

При этом он продемонстрировал официальное письмо из ГБР, в котором сообщается о ведении досудебного расследования в отношении сотрудников аппарата Верховной рады, против которых было возбуждено уголовное дело по статье 363 УК Украины по факту «нарушения правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения и использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной рады Украины».