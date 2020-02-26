СБУ и Грета Тунберг оставили Украину без кибер-нацистов

26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские хакеры обиделись на СБУ и власти, пообещав прекратить помощь Украине в информационной безопасности и защите киберпространства.

Об этом на пресс-конференции заявил член близкой к неонацистам из «Демократической сокиры» общественной организации «Ukrainian Cyber Alliance» Андрей Перевезий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее СМИ сообщили, что у активистов «киберальянса» прошли обыски по делу о «несанкционированном вмешательстве в информационные системы Одесского аэропорта» из-за взлома табло в аэропорту Одессы осенью прошлого года.

«Вчера с утра произошла такая ситуация: ко всем нам пожаловали сотрудники одесского следственного управления, вместе с ними были сотрудники одесского СБУ, одесской киберполиции и представители «Корда».

Обыски проводились согласно решения одесского суда при поддержке прокуратуры №2 города Одесса. Что интересно, в решении мы уже были все признаны виновными, но нужны доказательства, потому ещё нужны обыски.

Обвинение сводилось к тому, что 16 октября 2019 года на онлайн табло одесского аэропорта была изображена экологическая активистка Грета Тунберг с надписью «Fuck you Greta».

Именно в этом нас обвиняют как группу лиц, видимо, мы все по очереди сидели за клавиатурой, так как нам было нечего делать, и выводили эту фотографию. Обвинение по статье 361-й, ч.2, именно по этому поводу и проводились обыски», – рассказал Перевезий.

Также он озвучил официальную позицию «альянса» на сегодняшний день по поводу этих обысков.

«На сегодняшний день украинский киберальянс объединяет специалистов по кибербезопасности, киберзащите, информационной безопасности. Каждый из нас является сертифицированным специалистом с определённым рейтингом и образованием, а также сертификатами, и обвинить нас в том, что мы выкладываем фотографии, потому что нам нечего делать, было как минимум абсурдно. Но была предыстория.

Ровно за год до этого Александр Галущенко нашёл уязвимости одесского аэропорта и передал их СБУ и одесскому аэропорту. За неделю до этого я нашёл уязвимости, когда очень большое количество внутренних документов одесского аэропорта находилось в открытом доступе, то есть, они были доступными – публичными, согласно законодательству.

Мы это передали СБУ и одесскому аэропорту. Через неделю он был взломан, и обвинения были предъявлены нам», – оправдывается хакер.

В виду такой неблагодарности, по его словам, «киберальянс» приостанавливает на определённое время акции по защите пространства Украины до момента, «пока не будет вынесено или справедливое решение суда, или сняты все подозрения и обвинения, и не будут принесены извинения за эту ситуацию».

«Так как целью Украинского киберальянса – является помощь государству, возрождение и создание кибербезопасности на уровне государства. Если за это нас пытаются обвинить и арестовать – наверное, наша помощь не нужна», – обиделся Андрей Перевезий.

Его соратник по цеху Тим Карпинский разделил возмущения «коллеги».

«Назовите нам ещё какие-то примеры за последние шесть лет с начала российской агрессии, когда мы работаем в этой стране, какие были ещё прецеденты нарушения с нашей стороны законодательства Украины?

Если вы не можете назвать, как говорилось, мы останавливаем любую нашу деятельность в это стране, пока не будет установлена справедливость, не будут сняты с наших членов эти абсурдные обвинения и не будет принесено хоть каких-нибудь извинений. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти», – грозит Карпинский.