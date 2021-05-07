СБУ и нацисты начали тотальные репрессии против мирного населения Донбасса

07.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе сотрудники СБУ и члены националистического подразделения запрещённого в РФ «Азова» начали массовые репрессии против мирного населения в виде тотальных обысков и задержаний.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период майских праздников активизировали свою работу сотрудники СБУ в населенных пунктах Приазовья.

Так, по сообщениям от жителей населённых пунктов Сартана, Приовражное и Калиновка, сотрудники СБУ совместно с националистами 12 бригад НГУ (бывший полк НГУ «Азов») под видом проверки граждан на предмет наличия схронов, боеприпасов и укрытия ДРГ, проводили рейды по задержанию и допросу лиц, негативно настроенных в отношении Украины и хранящих пророссийскую и коммунистическую символику.

В ходе рейдов сотрудниками СБУ задержано пять граждан Украины в возрасте от 20 до 40 лет. До настоящего времени с задержанными проводятся оперативные мероприятия. Не исключено, что мариупольский отдел СБУ, чтобы продемонстрировать свою работу выпустит очередные поставочные видеоролики», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Москве заявили, что идея превосходства белой расы активно культивируется украинскими нацистами и перебрасывается в Соединённые Штаты вместе с американскими праворадикалами, проходящими подготовку в Донбассе с попустительства Вашингтона.