Подпишись на рассылку
07.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

СБУ и нацисты начали тотальные репрессии против мирного населения Донбасса

Новости УкраиныВ Донбассе сотрудники СБУ и члены националистического подразделения запрещённого в РФ «Азова» начали массовые...

В Донбассе сотрудники СБУ и члены националистического подразделения запрещённого в РФ «Азова» начали массовые репрессии против мирного населения в виде тотальных обысков и задержаний.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В период майских праздников активизировали свою работу сотрудники СБУ в населенных пунктах Приазовья.

Так, по сообщениям от жителей населённых пунктов Сартана, Приовражное и Калиновка, сотрудники СБУ совместно с националистами 12 бригад НГУ (бывший полк НГУ «Азов») под видом проверки граждан на предмет наличия схронов, боеприпасов и укрытия ДРГ, проводили рейды по задержанию и допросу лиц, негативно настроенных в отношении Украины и хранящих пророссийскую и коммунистическую символику.

В ходе рейдов сотрудниками СБУ задержано пять граждан Украины в возрасте от 20 до 40 лет. До настоящего времени с задержанными проводятся оперативные мероприятия. Не исключено, что мариупольский отдел СБУ, чтобы продемонстрировать свою работу выпустит очередные поставочные видеоролики», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Москве заявили, что идея превосходства белой расы активно культивируется украинскими нацистами и перебрасывается в Соединённые Штаты вместе с американскими праворадикалами, проходящими подготовку в Донбассе с попустительства Вашингтона.

 


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть