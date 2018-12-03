СБУ и полиция “кошмарят” Житомирскую епархию УПЦ

03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Нацполиция и Служба безопасности Украины провели 8 обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий Житомирской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в местной полиции.

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По данным правоохранителей, обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Также, в полиции добавили, что обыски прошли в Житомире и городах Житомирской области: Коростене и Овруче, а также в Киеве.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, СБУ провела обыски у предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.