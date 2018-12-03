03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Религия, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

СБУ и полиция “кошмарят” Житомирскую епархию УПЦ

Нацполиция и Служба безопасности Украины провели 8 обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий Житомирской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в местной полиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным правоохранителей, обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Также, в полиции добавили, что обыски прошли в Житомире и городах Житомирской области: Коростене и Овруче, а также в Киеве.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, СБУ провела обыски у предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть