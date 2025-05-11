Власти Венгрии раскрыли заговор: СБУ помогает готовить свержение Орбана

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Венгерская оппозиционная партия «Тиса» вступила в сговор с украинскими спецслужбами, и вместе с ними участвует в кампании по дискредитации властей Венгрии, заявил представитель правящей партии Фидес.

Для премьера Виктора Орбана ситуация усугубляется тем, что в стан его противников перешёл бывший начальник Генштаба Ромулус Русин-Сенди (на фото), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С громкими разоблачениями накануне выступил спикер венгерской правящей партии Тамаш Менцер. По его данным, Русин-Сенди, ныне главный военный эксперт оппозиционной партии «Тиса», ранее признался в наличии у него важных украинских связей, включая «номера телефонов украинских лидеров», которыми он готов воспользоваться в случае необходимости.

Менцер процитировал отчет, опубликованный Вооруженными силами Венгрии, где говорилось, что Русин-Сенди хвалил Украину на встречах НАТО.

«Он представлял там Украину, а не Венгрию, – заявил Менцер. – Вот почему премьер-министр Виктор Орбан уволил его [в 2023-м]».

Ранее лидер парламентской фракции Фидес Мате Кочиш сообщил, что Русин-Сенди завершал свои выступления на заседаниях НАТО лозунгом «Слава Украине!», что, по словам депутата, противоречило официальной позиции Венгрии.

Менцер также заявил, что лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр «атаковал процесс военной модернизации Венгрии» и хотел ослабить страну.

«А после всего этого, украинские спецслужбы начали кампанию по дискредитации Венгрии», – сказал представитель Фидес.

«Непостижимо и неприемлемо, что Петер Мадьяр нападает на Венгрию вместе с украинскими спецслужбами», – сказал Менцер.

Он добавил, что это первый случай после 1990 года, когда «лидер венгерской партии начал атаку на Венгрию совместно с иностранной спецслужбой».

Менцер имел в виду шпионскую войну против Будапешта, которую начала СБУ 9 мая, задержав в Закарпатье двух бывших украинских военных, обвинённых в работе на военную разведку Венгрии. Речь идет о двух этнических венграх: бывшем пограничнике Роберте Коваче и бывшей военнослужащей Галицко-Волынской радиотехнической бригады Екатерине Йовзан.

Ответ Будапешта был весьма жёстким. После обеда 9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о высылке двух шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. В тот же день сотрудники венгерского антитеррора жёстко задержали в центре столицы Сергея Александрова, бывшего первого секретаря посольства Украины. Ныне официально он не является дипломатом и находился в Венгрии как частное лицо, а его жена – совладелица украинского ресторана в Будапеште.

Александров, впрочем, вскоре был выпущен и сразу покинул территорию Венгрии, выехав в Киев. В свою очередь, вечером 9 мая Бандерштадт выслал двух венгерских дипломатов.

В партии Фидес считают, что действия СБУ и партии «Тиса» координируются, ведь 8 мая Петер Мадьяр опубликовал тайную запись министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого, на которой чиновник говорит о необходимости подготовки армии к войне.

«Правительство Виктора Орбана – это правительство лжи и войны. Это конец. Они должны уйти», – написал Мадьяр в своем посте, не уточняя, к чему же, по его мнению, должна готовиться армия.