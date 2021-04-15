СБУ и ВСУ провели акцию устрашения населения Юго-Востока

15.04.2021, Киев, Юрий Коваленко

Новости Украины

Служба безопасности Украины провела в Херсонской области «антитеррористические» учения по противодействию российским военным.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что во время мероприятий особое внимание уделялось морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с Крымом.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и госслужбы специального транспорта.

«В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области. Прежде всего, это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.

Участники учений осуществляют совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона», – добавили в пресс-службе.

Произошедшее «ПолитНавигатору» прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он подчеркнул, что эти учения являются акцией устрашения мирного населения региона.

«Большая часть херсонцев восприняла эти учения очень негативно. Второе – Херсон, в большей части, смотрит в сторону России, и против этой бандеровской неофашистской власти. Особенно настроены против президента.

Мы знаем, что в Херсоне много родственников живёт в Крыму, поэтому Херсон владеет ситуацией что происходит в Крыму и как он развивается. Даже белой завистью завидует – почему именно Крыму так повезло.

Третье – люди говорят, что лучше бы эти средства и деньги потратили на восстановление жизнеспособности Херсонской области, или даже на вакцину. Как многие мне говорят – они вообще там с ума сошли. Говорят, что не видят со стороны России агрессии.

Ну а самое основное – они таким методом проводят устрашение населения. Потому как прекрасно понимают, что в случае кипиша Херсон однозначно уйдёт в Россию», – сказал Журавко.