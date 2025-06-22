СБУ идет в украинские школы: детей учат выявлять «российских шпионов»

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The New York Times пишет, что у украинских спецслужб появидась новая цель – школьники страны. Как пишет издание, сотрудники СБУ приходят в украинские школы с запугивающими лекциями о вербовке подростков Россией.

Как рассказывает газета, подобный курс для старшеклассников был введен этой весной, и, по официальной версии, был вызван тем, что, по данным украинской разведки, российские агенты якобы начали платить украинским подросткам за поджоги ТЦУ, машин военных и установку самодельных бомб.

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«Как утверждает Киев, более года ФСБ целенаправленно вербует украинских подростков через соцсети, такие как Telegram, TikTok и Discord. Им предлагают сотни, а то и тысячи долларов за выполнение простых заданий: доставить посылку, сфотографировать подстанцию, нарисовать граффити. СБУ обвинила более 600 человек в попытке поджога, терроризме или диверсии на Украине после вербовки российскими спецслужбами. Из них около четверти были несовершеннолетними. Одному из задержанных было всего 13 лет.», – говорится в публикации.

The New York Times описывает, как проходят такие занятия в школах с участием представителей СБУ.

«Мужчина был одет в хаки, бейсболку и камуфляжную лыжную маску, что усилило драматизм обстановки в классе средней школы Львова. Поскольку он работал сотрудником разведки, он не назвал своего имени, что создавало еще большую таинственность. Его презентация началась с видео, на котором была показана стопка стодолларовых купюр на мышеловке с красным черепом и скрещенными костями. «Как не попасть в ловушку российских спецслужб», — советовали в видео. К концу он прошел по экрану один за другим пугающие примеры из прошлого года, в том числе случай подростка, который погиб после того, как его превратили в террориста-смертника без его ведома. Другие были близки к тому же. И 50 молодых учеников в классе, в возрасте 16 и 17 лет, были прикованы к экрану», – пишет газета.

«Напоминаю вам, что уголовная ответственность в Украине наступает с 14 лет», — сказал человек в камуфляжной форме на презентации. «К сожалению, эти легкие деньги могут привести либо к уголовной ответственности, либо к смерти».

«Многие молодые люди не всегда знают, что их вербуют. Служба безопасности Украины заявляет, что подростки часто просто ищут «легких денег» в Telegram, где их поджидают россияне. Но некоторые соглашаются на более сложные задания, часто потому, что их шантажируют первым же выполненным заданием или компрометирующими фотографиями, взломанными с их телефонов», – утверждают в СБУ.

В мае глава национальной полиции по делам несовершеннолетних заявил, что почти 50 детей сообщили властям о попытках вербовщиков из России завербовать их.

В декабре новости в Украине были заполнены сообщениями о громком деле. СБУ и полиция задержали в Харькове две группы подростков, которые, по их словам, были обмануты в интернете и привлечены к участию в поддельной «квест-игре». В ней 15- и 16-летним подросткам поручали такие задания, как поджоги и фотографирование и видеосъемка определенных целей, в том числе средств ПВО.

Украинские власти заявили, что россияне якобы использовали эту информацию для нанесения авиаударов по Харькову, второму по величине городу страны. Эти утверждения не могли быть независимо подтверждены, отмечает издание.

В марте, в случае, который больше всего потряс Украину, 15-летний и 17-летний подростки были задержаны по обвинению в вербовке в Telegram в Ивано-Франковске с обещанием 1700 долларов.

«Следуя инструкциям, подростки изготовили две бомбы из термосов и металлических гаек. По словам властей, когда они пытались доставить одну из бомб, российские агенты взорвали ее дистанционно возле железнодорожного вокзала. 17-летний подросток погиб, а 15-летний лишился ног», – пишет газета.

«Возможно, не все эти операции попадают в СМИ, но поверьте мне, враг не спит, — говорит подросткам на занятии представитель СБУ по Львовской области Яворская-Исаенко. — Они активно работают и ведут незаконную деятельность, как ни странно это может прозвучать, прямо в ваших телефонах».

Издание описывает механизм обратной связи в работе СБУ с подростками:

«Могу ли я помочь и сообщить об этом в спецслужбы, если ко мне уже обращались с предложением вступить в ряды спецслужб?» — спросил 17-летний Володя, мальчик в синей толстовке с капюшоном. «Если они прислали мне адрес или что-то, что я должен сделать, могу ли я показать это место вашим агентам, чтобы они помогли?»

Яворская-Исаенко и человек в камуфляже сказали школьникам что они могут анонимно сообщать о любых попытках вербовки в новый чат-бот под названием «Разоблачи агента ФСБ».

Впрочем, американское издание добавляет для баланса, что Украина также ведет подрывную деятельность на территории России.