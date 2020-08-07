СБУ издевается над скандалом вокруг секретных тюрем – Amnesty International

07.08.2020, Киев, Игорь Петров

Никто из участников конфликта на Донбассе так и не понес наказания за незаконные задержания гражданских лиц, пытки и другие формы жестокого обращения.

Об этом на своем официальном сайте заявляет Amnesty International, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Четыре года назад Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный доклад You Don’t Exist, в котором разоблачаются преступления против международного права и нарушения прав человека, включая произвольные длительные задержания гражданских лиц, а также пытки и другие виды жестокого обращения как со стороны украинских властей, так и со стороны вооруженных групп, поддерживаемых Россией, пишет Amnesty International.

К 12 декабря 2016 года украинские власти освободили всех известных заключенных, которые подвергались насильственному исчезновению в секретных тюрьмах СБУ, но не признали ни фактов задержания, ни фактов освобождения.

Ни одна из жертв не получила возмещения ущерба, в отношении жертв не была восстановлена справедливость. В опубликованном 6 августа совместном заявлении организации Amnesty International и Human Rights Watch заявили, что ни одно лицо, подозреваемое в причастности к этой практике, не было привлечено к ответственности.

«В то время как бывшие заключенные секретных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ) все еще ждут правды, справедливости и возмещения ущерба, СБУ продолжает отрицать достоверно установленные факты и обвинять «российскую пропаганду» в обвинениях, которые она предпочитает не признавать», – сказала Мари Струтерс, директор регионального отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

«У СБУ новый директор, но, к сожалению, служба продолжает политику публичного отрицания. Пока все подозреваемые в уголовной ответственности не будут выявлены и преданы правосудию в ходе справедливого судебного разбирательства, продолжение безнаказанности означает, что гражданские лица по обе стороны линии конфликта будут по-прежнему подвергаться вопиющим нарушениям прав человека», – подчеркнула Мари Струтерс.

В апреле 2018 года Amnesty International получила письмо от СБУ, в котором говорилось, что у нее нет секретных тюрем. Внутри того же конверта была вырезка из каталога мебели с изображением роскошной спальни.

«Эта страница не имела никакого отношения к письму. Независимо от того, было ли это сделано с намерением пошутить или намекнуть на определенные спальные помещения, существование которых официально отрицалось, этот ответ олицетворял чувство безнаказанности за серьезные нарушения прав человека», – отметила Мари Струтерс.