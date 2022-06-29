СБУ хвалится: отвела русский удар от украинской пропаганды

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Новости Украины

Российские спецслужбы якобы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном пропагандистском телемарафоне.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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«Накануне Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций. Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться. Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, русские хакеры якобы пытались получить доступ:

– к видеопотоку прямой трансляции;

– к новостной ленте прямого эфира;

– к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.