СБУ конфисковала роскошное имение и Maybach донецкого милллиардера

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СБУ похвалилась арестом имущества бывшего нардепа и доверенного лица Януковича, мультимиллионера из Горловки и экс-владельца горловского химконуерна «Стирол» Николая Янковского.

Основанием для ареста стали обвинения в «финансировании оккупационных группировок России», совершенном «организованной группой лиц».

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Сообщается, что общая сумма заблокированных активов составляет более 1 млрд. грн. Речь идет о банковских счетах и ​​четырех квартирах в Киеве, особняке и земле вблизи украинской столицы, а также семи авто премиум класса, среди которых Maybach.

«Фигурант был доверенным лицом президента-беглеца Виктора Януковича и входил в запрещенную Партию регионов. По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экснардеп уехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР. В первую очередь это обезболивающие средства для аптечек рашистов и военных госпиталей самопровозглашенных республик», – говорится в сообщении «Избушки».

Охранка утверждает, что для производства медикаментов экс-нардеп задействовал подконтрольную ему фармкомпанию «Стиролбиофарм» в Горловке Донецкой области. Согласно открытвым данным компания занимается производством антираковых медпрепаратов.

«После открытия счетов в «республиканском банке днр» предприятие фигуранта ежегодно уплачивало в бюджет террористической организации «ДНР» налоги, которые впоследствии шли на финансирование незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.