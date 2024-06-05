СБУ «кошмарит» жену беглого одесского политика и церковные лавки УПЦ

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Расширяя ареал поиска врагов Украины и вражеских шпионов СБУ добралась до церковных лавок. Там сотрудники «Избушки» обнаружили «антиукраинскую литературу». О чем и отчитались на страничках интернет-ресурсов ведомства.

«Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных скамеек УПЦ (МП). Среди изъятого – пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против нашего государства», – говорится в релизе СБУ.

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Рейды прошли в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ.

В СБУ выяснили, что владельцы этих лавок оптом заказывали литературу в типографии Тернопольской области. Теперь, видимо, стоит ждать визита службистов и туда.

«Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия России против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости. По данным следствия, массовое распространение провокативных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу России», – утверждают в СБУ

Владелице одной из лавок сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Самое интересное, что конкретных примеров таких «подрывных» изданий в СБУ не называют. Нет в этот раз и привычных уже в таких случаев фотогалерей собранных «доказательств». Что позволяет предположить – охранка просто рутинно отрабатыает заказ сверху на «закошмаривание» УПЦ в ситуации, когда внутри власти идет борьба между разными группами влияния, решающими судьбу закона о запрете УПЦ, зависшего в Раде без рассмотрения.

Более предметным оказался наезд СБУ на жену сбежавшего в РФ после второго майдана экс-нардепа из Одессы Игоря Маркова. Ей сообщили о подозрении в госизмене и арестовали ее недвижимость и земельный участок в Одессе стоимостью более чем на 250 млн гривен.

«Служба безопасности собрала доказательства государственной измены супруги экснардепа от запрещенной «Партии регионов» Игоря Маркова Инессы. В 2014 году фигурантка и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и способствуют войне России против нашего государства», – сообщают в СБУ.

По данным «Избушки» в настоящее время Инесса Маркова является совладелицей российской ИТ-компании, разрабатывающей программное обеспечение для боевой авиации России.

«Еще до полномасштабного вторжения России Маркова основала в России так называемый «Инженерный центр информационно-аналитических систем». Среди его соучредителей – подсанкционный российский певец Григорий Лепс, выступающий в поддержку войны против Украины. По заказу корпорации «Ростех» компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов России. В частности, речь идет о КА-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», – утверждают в СБУ.

По данным СБУ с начала СВО компания Инессы Марковой якобы поставила в ВС РФ программных товаров на более чем 100 млн рублей.

Инессе Марковой сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В мае прошлого года СБУ уже сообщила мужу Инессы Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям УК Украины, среди которых также фигурирует госизмена.