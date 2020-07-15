15.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Политические репрессии, СБУ, Сюжет дня, Украина
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СБУ лишила украинских ветеранов переданных из России медалей


СБУ задержала на границе Украины и России ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане, бывшего замгенерального директора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева.

Его обвиняют в изготовлении и распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде тоталитарных режимов, что грозит десятью годами лишения свободы.

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Как сообщил харьковский политик Андрей Лесик, Исаев принимал участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, и вез в Харьков памятные медали, которые местным ветеранам передали ветераны из российского Белгорода.

«На обратном пути это 50 медалей были изъяты работниками Службы безопасности Украины. С Михаилом Васильевичем Исаевым в делегации была дочка создателя танка Т-34, Кошкина Татьяна Михайловна, были люди 90 лет и старше. Всех их промурыжили около десяти часов на границе, обыскивая машину, угрожая. Вменяют статью 436 часть 1», – заявил Лесик.

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