СБУ майданит в Минске в надежде на подачки от ЦРУ

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

Украинские спецслужбы стремятся получить западное финансирование на дестабилизацию ситуации в Белоруссии.

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к властям белорусский политолог Алексей Дзермант, комментируя проведение в Киеве международной экспертной дискуссии «Гибридная война РФ против Белоруссии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ пытается перехватить часть западных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в Беларуси и направлять активность местных националистических группировок.

Связь СБУ и гражданской кампании «Свежий Ветер», стоявшей за организацией акций протеста против интеграции с Россией в Минске в декабре прошлого года, не вызывает сомнений в среде силовиков и белорусского экспертного сообщества», – пишет Дзермант.

Он также утверждает, что экс-посол Украины в Минске Бессмертный «идентифицируется белорусскими спецслужбами как агент ЦРУ США с более чем 20-летним стажем подрывной работы».

Впрочем, по мнению российского политолога Павла Никанорова, не исключено, что Дзермант, таким образом, пытается развеять подозрения Москвы в том, что беспорядки санкционировали как раз белорусские спецслужбы, чтобы пошантажировать Кремль на фоне сложных переговоров по нефти, газу и невыполнения Минском пунктов Союзного договора.