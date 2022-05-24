СБУ массово хватает подростков, называя их «российскими диверсантами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В СБУ отрапортовали об обнаружении мобильного приложения, через которое якобы у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов ВСУ и критической инфраструктуры.

Об этом говорится в официальном сообщении украинских спецслужб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов. По ее условиям участники ищут так называемые «коробки» с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

«Таким образом, враг «в темную», то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов», – сочиняют в СБУ.

При этом украинские спецслужбы сообщили, что уже начали задерживать детей, пользующихся данным приложением.

«В Кировоградской области были задержаны двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона. Оба несовершеннолетних являются жителями города Желтые Воды на Днепропетровщине. На их смартфонах было установлено интерактивное приложение, куда они планировали загрузить сделанные фото с привязкой к местности. Кроме того, подростки переправляли свои виртуальные «находки» с координатами на карте в мессенджере Telegram третьим лицам, которые могли попасть в поле зрения российских спецслужб. СБУ осуществляет комплексные меры для блокирования враждебного вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечения к ответственности виновных лиц», – валяют дурака в СБУ.