СБУ массово обыскивает храмы УПЦ, пока епархии окропляют иномарки ВСУ

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Украинские спецслужбы провели обыски в храмах и других зданиях УПЦ в девяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уточняется, что сотрудники спецслужб «проводят контрразведывательные мероприятия» на объектах УПЦ в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

В частности, речь идет о:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);

Свято-Покровскую церковь (г. Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);

Женский монастырь в честь Иверской иконы Божьей Матери урочища «Юзефин ” (Сарненский район);

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);

Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);

Свято-Троицкий храм (г. Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);

Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (м. Овруч);

Овручско-Коростенскую епархию (г. Овруч);

Свято-Васильевский собор (г. Овруч);

Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);

Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

В СБУ подчеркнули, что данные мероприятия проводятся, в том числе для «недопущения использования религиозных общин как «ячейки Русского мира и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов». Сотрудники спецслужбы «выявили» лиц, «причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению».

Кроме того, украинские СМИ сообщают про обыски во львовском Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ. Также СБУ нагрянула к митрополиту Виссариону на Житомирщине.

«Что найдут, пока не знаем, но точно не увидим украинских флагов, которые любитель Путина Виссарион запретил вывешивать возле церквей даже после нападения 24 февраля», – злорадствуют украинские медиа.

При этом на официальной странице УПЦ нет ни слова об обысках. Единственное, появился комментарий юридического отдела с критикой переданных в Верховную раду законопроектов запрещающих деятельность церкви и принуждением переходить под крыло «ПЦУ».

В то же время на странице Львовской епархии появилась заметка о сегодняшнем «осмотре» представителями СБУ, Нацполиции и Нацгвардией помещений епархиального управления, Свято-Георгиевского храма и прилегающих помещений. Была проведена беседа с митрополитом Филаретом, сотрудниками епархии и духовенством храма.

На сайте утверждается, что во время «осмотра» помещений, проверки документов и библиотеки антиукраинских предметов и литературы не обнаружено.

«Такие же меры безопасности состоялись в Свято-Троицком храме г. Львова и Свято-Покровском храме г. Борислав. Со стороны правоохранителей замечаний не было», – пишут в официальном источнике.

Управление Львовской епархии УПЦ сообщает, что претензий не имеет и всегда готово к сотрудничеству и предоставлению доступа к церковным помещениям по первому требованию.

На официальных источниках лишь традиционно публикуют отчёты о передаче очередной гуманитарной помощи ВСУ, в частности, автомобилей.

На странице Львовской епархии опубликованы фото с микроавтобусом, который освящает священник.

«Автомобиль передан на нужды Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач против российского агрессора», – комментируют на сайте.

Владимиро-волынская же епархия передала украинским военным «автомобиль-душ». Примечательно, что на авто нанесены кресты, которые сейчас рисуют ВСУ в качестве опознавательных знаков.