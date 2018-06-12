12.06.2018, Донецк, Александр Гусар
  593 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Спецслужбы, Украина

СБУ начала охоту за украинскими военнослужащими и волонтёрами


Служба безопасности Украины с 8 июня начала проводить ряд мероприятий, направленных на выявление каналов контрабанды оружия из зоны «ООС», которой занимаются украинские военнослужащие и волонтёры.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«По данным нашей разведки, в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего оккупационных сил Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войск.

Данные мероприятия проводятся для выявления каналов контрабанды оружия с участием военнослужащих ВСУ и волонтёров, а также для затруднения передвижения гражданского населения, которое стремится избегать изнурительных и унизительных проверок со стороны украинских боевиков на въезде и выезде в свои населенные пункты», – сообщил Даниил Безсонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть