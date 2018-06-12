12.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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СБУ начала охоту за украинскими военнослужащими и волонтёрами

Служба безопасности Украины с 8 июня начала проводить ряд мероприятий, направленных на выявление каналов контрабанды оружия из зоны «ООС», которой занимаются украинские военнослужащие и волонтёры.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего оккупационных сил Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войск.

Данные мероприятия проводятся для выявления каналов контрабанды оружия с участием военнослужащих ВСУ и волонтёров, а также для затруднения передвижения гражданского населения, которое стремится избегать изнурительных и унизительных проверок со стороны украинских боевиков на въезде и выезде в свои населенные пункты», – сообщил Даниил Безсонов.