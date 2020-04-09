09.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, СБУ, Транспорт, Украина
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СБУ начала репрессии против таксистов




В городе Смела Черкасской области СБУ «накрыла» диспетчерскую службу запрещенного на Украине российского сервиса «Яндекс.Такси».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным СБУ, диспетчерскую службу организовали три местных бизнесмена, а обслуживала она страны Средней Азии и Европы.

«Коммерсанты налогов в бюджет не платили и людей официально не трудоустраивали, а платили им в «конвертах». Да еще и во время карантина и угрозы распространения COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен средствами защиты», – говорится в сообщении.

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