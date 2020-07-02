СБУ намерена пополнить «обменный фонд» неугодными журналистами

02.07.2020, Киев, Максим Карпенко

СБУ готовит провокацию, чтобы показать свою борьбу с «сепаратистами». Угроза нависла над неугодными ведомству блогерами и журналистами – редакторами интернет-ресурса «Контрольный выстрел» Игорем Беркутом и Романом Василишиным, а также администратором интернет-канала «Рассвет» Вадимом Десятовым.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошедшей неделе карательные службы СБУ сделали так называемый «рейд зачистки сепаратистов» и других неугодных правящему режиму людей. Эту информацию я получил из очень серьезных источников из Киева. Очередную посадку неугодных хотят сделать очень показательной, информационно раздутой, чтобы раструбить во всех СМИ, чтобы типа, неповадно всем было.

Как утверждает источник, дело о них фальсифицировано и надумано. С использованием подлога доказательной базы. По данным СБУ г. Киева, «разоблачены лица, снимавшие и распространявшие в интернете сепаратистские материалы, которые агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории Украины псевдогосударственных образований».

И. Беркуту и Р. Василишину уже объявлены подозрения по ч. 2 ст. 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В ближайшие дни суд будет избирать меру пресечения»,- пишет Журавко.

По мнению политика, таким образом украинская сторона формирует «обменный фонд» для того, чтобы вернуть в страну преступников, задержанных на Донбассе и в России.

«Такое ощущение, как будто обменный фонд для вытягивания на свободу военных преступников киевского режима исчерпался, и надо его срочно пополнять теми людьми, за которых гарантированно можно получить провалившихся бандеровских резидентов, отпетых палачей и простых карателей, запятнавших себя в войне на Донбассе. Вот председатель СБУ Баканов и занялся набиванием неугодными тюрем Украины. Бизнес! И ничего личного на крови!

Этим самым Украина, в который раз, доказывает, что это отпетый фашистский режим в центре Европы. Зеленский-Баканов доказывают, что Украина – это государство-террорист, готовое и дальше исполнять все задания США и ЕвроНАТО ради ослабления России и доведения ее до такого состояния, в котором уже долгое время пребывает Украина, народ которой брошен в жертву интересам политической гегемонии и планам США/НАТО», – резюмирует Журавко.