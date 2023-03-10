СБУ нанесла удар по украинским беженцам в Приднестровье

Елена Острякова.  
10.03.2023 11:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 799
 
беженцы, Дзен, Приднестровье, СБУ, Украина


Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к согражданам с просьбой не преследовать беженцев с Украины после раскрытия подготовки теракта в центре Тирасполя.

Шестерых исполнителей диверсии СБУ легендировала как беженцев.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к согражданам с просьбой не преследовать беженцев с Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На территории нашей республики находится порядка 25 тысяч беженцев с Украины. За время войны через Приднестровье проехало порядка 70 тысяч граждан Украины. Я прошу вас, уважаемые приднестровцы, ни в коем случае не надо видеть в беженцах врагов. В подавляющем большинстве эти люди приехали, чтобы жить спокойной жизнью…

Беженцы нам не враги, но то, что СБУ использовала элемент беженцев и с помощью так называемых беженцев организовала здесь террористическую сеть, это иное. К беженцам это не имеет никакого отношения», – сказал Красносельский.

Однако не трудно предсказать, что на телефон доверия, который со вчерашнего дня заработал в Приднестровье, будут поступать сообщения об украинцах. Ведь двух террористов Владимира Гребенюка и Юрия Бондаря запомнили именно по украинскому «сельскому» акценту на авторынке в Бендерах, где они покупали автомобиль, который потом начинили 5 килограммами гексогена и железными гайками.

По словам приднестровского сапера Игоря Дудкевича теракт должен был быть «адским». От взрыва пострадал бы не только автомобиль Красносельского и прохожие в центре Тирасполя, но даже жители близлежащих домов, находящиеся около окон.

«Эти террористические акты направлены против России, они будут продолжаться, будет делаться все, чтобы унизить Россию, в очередной раз показать в черном виде», – считает Дудкевич.

Его мысль подтверждает и задержанный украинский террорист Вячеслав Кисничан.

«Помимо меня кто-то параллельно явно работает, потому что прилетает информация», – заявил он на допросе.

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий полностью уверен, что теракт готовился СБУ.

«Если в 2022 году, когда совершались теракты против здания министерства госбезопасности, подрыв антенн в поселке Маяк, мы говорили только о наличии следа украинского, то по данному факту у нас есть достаточно точная информация, что это дело рук СБУ», – сказал Гурецкий.

Тем временем видео-сервис Youtube удалил фильм телеканала «Первый Приднестровский» о раскрытии подготовки к теракту «за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз».

«Оскорбились», вероятно, в СБУ», – прокомментировали удаление на телеканале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть